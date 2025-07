A 83 anni Bruno Maghelli di Vigonovo vince un nuovo titolo nazionale nel nuoto

Ancora una vittoria, l’ennesima, per Bruno Maghelli, 83 anni, che il 29 giugno scorso ha vinto con la sua squadra il titolo nazionale Master nel nuoto, superando corazzate metropolitane come Milano, Roma, Napoli e Palermo, e regalando al Comune di Vigonovo un trionfo sportivo che ha il sapore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

A 83 anni, Bruno Maghelli di Vigonovo vince un nuovo titolo nazionale nel nuoto.

