Firenze, 22 luglio 2025 - Durante la ritirata verso nord, l'esercito tedesco aveva deciso di dare l'ennesimo schiaffo al patrimonio fiorentino, razziando un numero imprecisato di opere d'arte che appartenevano a vari musei, tra cui Uffizi, Palazzo Pitti e Bargello. In virtĂą del grande lavoro messo in atto dalla Sopritendenza fiorentina e dala commissione dell’esercito americano addetta alla salvaguardia delle opere d’arte Monuments Man, molti capolavori furono recuperati e il 22 luglio del 1945 restituiti alla cittĂ , pubblicamente, in una piazza della Signoria gremita di persone e istituzioni. La restituzione di gran parte di questi beni avvenne la mattina di 80 anni fa quando una colonna di sei autocarri militari alleati fece il suo ingresso in piazza della Signoria, attesa da oltre 2mila fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 22 luglio 1945, il giorno dei capolavori restituiti a Firenze