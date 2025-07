157 modelli di circolari e documenti per l’inizio anno scolastico dalla sicurezza al piano annuale allo smartworking al Piano Estate

36 documenti utili per il “Piano Estate” Elenco in aggiornamento Alimenti a scuola Circolare regolamentazione consumo alimenti Moduli per l’autorizzazione consumo alimenti Regolamento su consumo alimenti a scuola Alunni adottati Modello di Circolare Modello atto di indirizzo Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni adottati Area riservata web . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Di Pillo (Pettinari sindaco): "Ricevuti i documenti dell'Emp, gravissimo che il sindaco non abbia inviato il piano di rientro" - Dopo cinque mesi, era fine anno quando era stata avanzata la richiesta, la documentazione che il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) per conoscere la situazione debitoria dell’Ente manifestazioni pescaresi è arrivata, ma se su quella “mole di documenti” sarà ora il.

Appartamento fatiscente con 12 stranieri e due irregolari senza documenti: scattano sanzioni ed espulsioni al Piano - ANCONA - Sono proseguiti nelle scorse ore i controlli straordinari ad Alto Impatto nel quartiere Piano di Ancona, disposti dal Questore Cesare Capocasa in accordo con il Prefetto.

“Stop agli scontrini di carta entro il 2029”: ecco il piano per l’addio ai documenti commerciali non riciclabili - Niente più scontrini di carta entro il 2029. È l’obiettivo del governo dopo l’approvazione della risoluzione presentata da Fratelli d’Italia (primo firmatario Saverio Congedo) in commissione Finanze della Camera.

119 modelli di circolari e documenti per l'inizio anno scolastico, dalla sicurezza al piano annuale allo smartworking; Piano Transizione 5.0; Aggiornamento del Piano per l’Inclusione entro il 30 giugno: indicazioni, modello PI e modello circolare.

