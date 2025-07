150 preferenze supplenze docenti 2025 26 ordine delle preferenze tempi e disponibilità reale | i tre consigli chiave per una compilazione senza errori

Durante l’ultima puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola, l’esperta di normativa scolastica Sonia Cannas ha fornito indicazioni preziose agli aspiranti supplenti alle prese con la compilazione delle 150 preferenze. L'articolo 150 preferenze supplenze docenti 202526, ordine delle preferenze, tempi e disponibilità reale: i tre consigli chiave per una compilazione senza errori . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

