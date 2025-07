119 modelli di circolari e documenti per l’inizio anno scolastico dalla sicurezza al piano annuale allo smartworking

119 modelli di circolari e documenti per l’inizio anno scolastico, dalla sicurezza al piano annuale allo smartworking - Alimenti a scuola Circolare regolamentazione consumo alimenti Moduli per l’autorizzazione consumo alimenti Regolamento su consumo alimenti a scuola Alunni adottati Modello di Circolare Modello atto di indirizzo Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni adottati Area riservata web docenti Modello di circolare attivazione area web riservata Assegnazione docenti […] L'articolo 119 modelli di circolari e documenti per l’inizio anno scolastico, dalla sicurezza al piano annuale allo smartworking sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

119 modelli di circolari e documenti per l'inizio anno scolastico, dalla sicurezza al piano annuale allo smartworking

