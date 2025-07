Zelensky | Mercoledì 23 luglio nuovi colloqui di pace con la Russia

Si terrà mercoledì 23 luglio la nuova tornata di negoziati tra Ucraina e Russia. Lo ha riferito Volodymr Zelensky, dopo che fonti di Mosca avevano parlato di giovedì 24 luglio come data per l’incontro. Il capo della Bankova ha fatto sapere di aver parlato con Rustem Umerov (segretario del Consiglio di sicurezza ucraino) «della preparazione di uno scambio di prigionieri e di un altro incontro in Turchia con la parte russa», previsto appunto per mercoledì. L’annuncio da parte di Zelensky è arrivato tramite un videomessaggio in cui il presidente ucraino ha anche invocato «più sistemi aerei, per dare maggiore copertura» al Paese e «anche per attacchi a lungo raggio contro la Russia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

