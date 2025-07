Xavi Simons Inter Palmeri conferma | Vero il contatto per l’olandese ma è difficilissimo! I nerazzurri non possono permettersi di…

Xavi Simons Inter, Palmeri conferma: «Vero il contatto per l’olandese, ma è difficilissimo! I nerazzurri non possono permettersi di.». Il punto. Xavi Simons è l’ultimo nome accostato al calciomercato Inter per il reparto offensivo. Il talento olandese classe 2003, reduce da una stagione importante con il RB Lipsia, ha attirato le attenzioni di diversi club europei grazie alla sua duttilitĂ e qualitĂ nel ruolo di trequartista o esterno offensivo. L’interesse dei nerazzurri ha subito scaldato la tifoseria, divisa tra l’entusiasmo per un possibile colpo da sogno e il realismo di chi considera l’operazione molto complicata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Xavi Simons Inter, Palmeri conferma: «Vero il contatto per l’olandese, ma è difficilissimo! I nerazzurri non possono permettersi di…»

In questa notizia si parla di: simons - inter - xavi - palmeri

Mercato Inter (TMW), pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente: si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi - di Redazione Mercato Inter, pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente: si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi.

Calciomercato Inter, Xavi Simons possibile colpo nerazzurro! Le ultime novitĂ nerazzurre - Calciomercato Inter, si tenta il colpo Xavi Simons? Le ultime sul possibile nuovo colpo della squadra nerazzurra Il Calciomercato Inter registra il primo imprevisto legato alla possibile trattativa per Xavi Simons, talento emergente olandese attualmente in forza al Lipsia.

Con mia sorpresa, è vero il contatto dell’Inter per Xavi Simons, che sarebbe straordinario. Ma è molto difficile. Di certo l’Inter non può permettersi i 70 milioni (a meno che non esca Thuram) e di certo non potrebbe competere con Chelsea e Bayern se facesser Vai su X

Palmeri: “Sorpresa, Inter su Simons è tutto vero! Tra Thuram, Chelsea e Bayern…”; Un’italiana piomba su Xavi Simons: confermati i primi contatti; Palmeri conferma: Vero il contatto Inter-Xavi Simons! Sarebbe straordinario, due ostacoli.

Palmeri: “Sorpresa, Inter su Simons è tutto vero! Tra Thuram, Chelsea e Bayern…” - L'ultimo nome accostato in queste ore al club nerazzurro è quello del talento olandese del Lipsia, classe 2003 ... Secondo fcinter1908.it

Inter, non solo Lookman: la caccia all’esterno continua anche in Germania – TMW - Advertising L’Inter muove i primi passi per Xavi Simons L’Inter ha individuato in Xavi Simons uno dei principali obiettivi di mercato per rafforzare la rosa in vista della stagione 2025- Da informazione.it