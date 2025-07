Xavi Simons Inter affare complicatissimo! L’annuncio di Romano | Ha già aperto le porte al trasferimento in quel club!

. Lo scenario per l’olandese. Il nome di Xavi Simons, trequartista classe 2003 di proprietĂ del Lipsia, è stato accostato anche al calciomercato Inter nelle ultime ore, come riportato da TuttoMercatoWeb. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il futuro del giovane talento olandese sembra sempre piĂą orientato verso la Premier League, dove ha giĂ attirato l’interesse di top club come Chelsea e Arsenal. A fare il punto della situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo profilo X ha svelato gli sviluppi piĂą recenti legati al futuro del calciatore: « Xavi Simons ha aperto le porte al trasferimento al Chelsea dopo i contatti diretti con il suo team ». 🔗 Leggi su Internews24.com

