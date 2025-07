X-Men | Kevin Feige conferma che il lavoro sulla sceneggiatura del reboot è iniziato

Kevin Feige, in una recente intervista, ha parlato del lavoro in corso sul reboot cinematografico delle avventure degli X-Men. La sceneggiatura del reboot di X-Men sta venendo scritta in queste settimane. A confermarlo è stato il produttore Kevin Feige durante la promozione del film che segna il ritorno nelle sale dei Fantastici 4, regalando un update che potrebbe far felici i fan dei personaggi dei fumetti. Il lavoro sul film degli X-Men Il capo dei Marvel Studios, intervistato da ComicBook, ha confermato che Jake Schreier, dopo aver firmato Thunderbolts*, sarà il regista del film dedicato alla storia dei mutanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X-Men: Kevin Feige conferma che il lavoro sulla sceneggiatura del reboot è iniziato

In questa notizia si parla di: kevin - feige - lavoro - reboot

Avengers: Doomsday riceve un aggiornamento direttamente da Kevin Feige - Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha appena rivelato che le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate ufficialmente ieri lunedì 28 aprile.

Kevin Feige annuncia roadmap decennale X-Men, da Avengers: Doomsday a Deadpool & Wolverine - Kevin Feige, alla guida dei Marvel Studios, ha lasciato trapelare dettagli di grande rilievo sul futuro dei mutanti sul grande schermo.

Marvel, Kevin Feige: "L'MCU ormai è più simile ai compiti a casa che all'intrattenimento" - Il presidente dei Marvel Studios è consapevole dei problemi della Saga del Multiverso, incluso il fatto che guardare i film MCU oggi è più simile a un compito che all'intrattenimento.

In una nuova intervista, Kevin Feige (presidente dei Marvel Studios) ha commentato il flop di #Thunderbolts* al box office: "Penso che sia un film davvero molto bello. Ma nessuno conosceva il titolo e molti di quei personaggi provenivano da serie tv. Alcuni spe Vai su Facebook

X-Men: Kevin Feige conferma che il lavoro sulla sceneggiatura del reboot è iniziato; MCU: Kevin Feige conferma il reboot di Iron Man e Capitan America dopo Secret Wars; Kevin Feige Confirms ‘X-Men’ Will Be Young Mutants Who ‘Feel Like They Don’t Belong’ in MCU Reboot.

X-Men: Kevin Feige conferma che il lavoro sulla sceneggiatura del reboot è iniziato - Kevin Feige, in una recente intervista, ha parlato del lavoro in corso sul reboot cinematografico delle avventure degli X- Come scrive msn.com

MCU: Kevin Feige conferma il reboot di Iron Man e Capitan America dopo Secret Wars - Il presidente dei Marvel Studios anticipa un profondo rinnovamento del Marvel Cinematic Universe dopo Secret Wars, parlando del futuro degli X- Si legge su informazione.it