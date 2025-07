WWE | Nuova partnership negli USA i PLE arrivano al cinema

La popolarità del wrestling, e in particolare della WWE, sembra ormai assestata su livelli altissimi: le due serate di Summerslam hanno visto vendite alle stelle, con quasi 80mila biglietti venduti. Ma in quest’epoca di enormi profitti, è in arrivo un altro accordo che porterà gli eventi a pagamento a un livello ancora superiore. PLE sul grande schermo. La federazione di Stamford infatti ha annunciato quest’oggi di aver siglato una partnership con Fandango. No, non è l’ex campione di coppia della NXT JDC, ma è una delle più grandi biglietterie online per il cinema degli Stati Uniti. L’accordo prevede che i PLE della compagnia, a partire proprio da Summerslam, siano trasmessi in diretta in alcune sale della Regal Cinemas, altra società del gruppo Fandango. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

