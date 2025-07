Wonder Woman | la sceneggiatrice di Supergirl firmerà lo script del reboot

Sarà Ana Nogueira a occuparsi della nuova versione di Wonder Woman che verrà prodotta da Warner Bros e DC Studios dopo la fine della collaborazione con Patty Jenkins. Il reboot di Wonder Woman sta iniziando a prendere forma: il sito di Deadline ha infatti confermato che sarà Ana Nogueira, già autrice della sceneggiatura di Supergirl, a firmare lo script del ritorno della supereroina. DC Studios non ha commentato la notizia che è emersa dopo che Superman, scritto e diretto da James Gunn, ha incassato in due settimane oltre 409 milioni di dollari. Il ritorno di Wonder Woman Ana Nogueira, oltre a Wonder Woman, sembra si occuperà anche della sceneggiatura di un progetto live-action tratto da Teen Titans. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wonder Woman: la sceneggiatrice di Supergirl firmerà lo script del reboot

In questa notizia si parla di: wonder - woman - supergirl - script

Mister Movie | Warner Bros. & DCU: Superman, Batman, Wonder Woman, Supergirl – I 4 Pilastri del Futuro Annunciati - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Supergirl: Woman of Tomorrow | Le riprese del film sono finite - Le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei prossimi capitoli del nuovo DCU, sono ufficialmente terminate.

Alexandra daddario veste i panni di wonder woman in un art dc - Il panorama delle produzioni dedicate a Wonder Woman nel universo DC sta vivendo un’importante fase di evoluzione.

James Gunn ha diffuso il primo Teaser Poster per Supergirl, in uscita nel 2026 #dc #dcuniverse #dccomics #DC #DCStudios #supergirl #SupergirlWomanofTomorrow #JamesGunn #millialcock #comics #tgcomics Vai su Facebook

Wonder Woman: la sceneggiatrice di Supergirl firmerà lo script del reboot; New ‘Wonder Woman’ Movie Sets ‘Supergirl’ Writer Ana Nogueira to Pen Script; An Easter Egg In James Gunn's Superman Teases The Presence Of A Mystical DC Superhero.

Wonder Woman: la sceneggiatrice di Supergirl firmerà lo script del reboot - Il reboot di Wonder Woman sta iniziando a prendere forma: il sito di Deadline ha infatti confermato che sarà Ana Nogueira, già autrice della sceneggiatura di Supergirl, a firmare lo script del ritorno ... Si legge su msn.com

Wonder Woman: Ana Nogueira scriverà il film DC Studios - TheWrap informa che Ana Nogueira, che ha realizzato la sceneggiatura di Supergirl con Milly Alcock, in uscita il prossimo anno, è stata incaricata dai DC Studios di scrivere il nuovo adattamento su ... Lo riporta lospaziobianco.it