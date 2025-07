Wonder Woman | Ana Nogueira sceneggiatrice di Supergirl firmerà la sceneggiatura

Variety ha confermato che i DC Studios hanno ingaggiato Ana Nogueira, sceneggiatrice di “ Supergirl “, per scrivere il reboot di “ Wonder Woman “. Nogueira sta anche scrivendo un live-action di “ Teen Titans ” per lo studio. Wonder Woman è diventata una priorità assoluta per lo studio. Variety ha riportato il 16 luglio che la DC stava accelerando la realizzazione del progetto, e il co-direttore dei DC Studios, James Gunn, ha dichiarato a Entertainment Weekly a giugno che un film di “Wonder Woman” “è in fase di scrittura proprio ora”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it