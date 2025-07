West Nile le direttive del Ministero della Salute dopo il decesso nel Lazio

Il virus West Nile ha mietuto la prima vittima in provincia di Roma. Un’anziana di 82 anni residente a Nerola (Roma) è morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per la cosiddetta “Febbre del Nilo”. La donna era stata ricoverata lunedì per febbre e stato confusionale. West Nile, i casi nel Lazio. Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina. Oltre alla donna di 82 anni di Fondi morta ieri, che non aveva altre malattie, un uomo di 63 anni e uno di 72 sono in condizioni critiche. Hanno sintomi neurologici per la presenza di patologie concomitanti ed entrambi sono ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - West Nile, le direttive del Ministero della Salute dopo il decesso nel Lazio

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. È la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

Da Dengue a West Nile, arbovirus minaccia per l'Italia: l'allarme - Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - L'arrivo delle alte temperature "è il preludio alla diffusione delle zanzare le cui punture, al di là del semplice fastidio pruriginoso, rischiano di trasmettere delle infezioni, le cosiddette arbovirosi, come ad esempio Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, infezi

West Nile, Bassetti: «Malattia endemica, servono trattamenti anti-zanzare» - Nel Lazio cresce la preoccupazione per il diffondersi dell'infezione da virus West Nile, che ha già causato la morte di una donna di 82 anni a Fondi. Da msn.com

West Nile, Bassetti: «Non esiste una cura, ecco chi è a rischio». Casi in aumento in Italia - Solo nel Lazio sono arrivati a 7, quando invece (in base all'ultimo rilevamento di pochi giorni fa) erano solo due. Riporta ilgazzettino.it