Wanda Nara anche in vacanza in montagna pensa sempre a Icardi

Nuovo oggetto degli attacchi della showgirl argentina sono gli scarpini appena presentati dall'ex marito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wanda Nara, anche in vacanza in montagna pensa sempre a Icardi

Icardi sposa China Suarez e Wanda Nara reagisce male: la dura minaccia - Nonostante il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara non sia ancora definitivo, il calciatore del Galatasaray ha sorpreso tutti annunciando sui social il suo fidanzamento con China Suarez, l’attrice a cui è legato da appena cinque mesi.

Wanda Nara, nuovamente single: “Con quanti uomini sono stata? Si contano sulle dita di una mano” - Ancora una volta ad essere nel mirino del gossip è la vita sentimentale di Wanda Nara. A 38 anni, l’imprenditrice e showgirl argentina ha messo ufficialmente fine alla relazione con il rapper L-Gante, chiudendo così una parentesi sentimentale iniziata tre anni fa e già segnata da tensioni nei primi mesi del 2025.

Mauro Icardi e China Suarez verso le nozze? Wanda Nara sbotta: «È un circo. Gli anelli me li compro da sola» - Mauro Icardi fa sul serio con China Suarez. Le storie su Instagram non lasciano spazio a dubbi: la coppia sembrerebbe pronta a fare il grande passo.

Nuovo oggetto degli attacchi della showgirl argentina sono gli scarpini appena presentati dall'ex marito

Wanda Nara, sulla neve con la sua nuova bag preferita: non immagineresti mai quanto costa la sua Bottega Veneta!