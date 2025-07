Volo spaventoso a soli 3 anni | la tragedia in Italia è successo tutto in un istante

Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere precipitato dal balcone di un’abitazione situata al secondo piano in viale Europa, nella frazione di Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia). L’incidente è avvenuto poco dopo le 18:30 di lunedì 21 luglio. Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe riportato diversi traumi, ma le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili, al momento dell’arrivo al pronto soccorso pediatrico. Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, insieme a un’automedica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Volo spaventoso a soli 3 anni: la tragedia in Italia, è successo tutto in un istante

