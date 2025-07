Volley Serie B1 donne Rivoluzione Fos Cvr | 7 new entry Regia affidata a Balconati e Rossi

Mancata la promozione dalla B2 ai play-off, la Fos Centro Volley Reggiano ha acquisito il titolo di B1, fatto importante proprio perché fra due stagioni debutterà anche la Serie A3 femminile. Detto del neo tecnico Andrea Ghibaudi, la formazione violaverde sarà composta da sei giocatrici riconfermate e da ben sette new entry. Un’importante rivoluzione che va ad abbassare ancor di più l’età media del roster. In seconda linea riconfermati i liberi Veronica Cioni (capitano della scorsa stagione) e Caterina Ronzoni. Rimangono in CVR anche la centrale Giulia Odorici e le schiacciatrici Martina Brunfranco, Marta Migliore e Benedetta Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Serie B1 donne. Rivoluzione Fos Cvr: 7 new entry. Regia affidata a Balconati e Rossi

