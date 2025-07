Volley Serie A3 uomini Linea verde Conad | arriva il centrale Bigozzi

Punta sempre più sui giovani la Conad per affrontare il prossimo campionato di Serie A3. Dopo la scommessa Sanguanini (direttamente dal progetto Mo.Re Volley), il Tricolore ingaggia il centrale classe 2008, Martino Bigozzi (foto). Si tratta di un atleta dalle interessanti prospettive, arriva da un’esperienza formativa nel settore giovanile di Bologna, dove ha saputo distinguersi per impegno, solidità tecnica e spirito positivo. Il suo approdo a Reggio segna un passaggio significativo nel suo cammino sportivo, che lo porterà a confrontarsi col volley senior. A conferma del suo talento e del percorso in crescita, Bigozzi è stato recentemente convocato nella nazionale Under 18 maschile per prendere parte al collegiale di Camigliatello Silano, in vista dell’imminente XVIII Festival Olimpico Estivo della Gioventù Europea (Eyof), che si svolgerà a Skopje dal 20 al 26 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Serie A3 uomini. Linea verde Conad: arriva il centrale Bigozzi

