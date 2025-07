Vlahovic via dalla Juventus la situazione si fa sempre più delicata | cosa filtra al momento sull’attaccante serbo Ultimissime

Vlahovic via dalla Juventus, la situazione si fa sempre più delicata: cosa filtra al momento sull’attaccante serbo. Tutte le ultimissime sul centravanti. La Juventus ha messo in cima alla lista delle priorità estive la cessione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, sotto contratto fino al 2026. Dopo oltre tre stagioni a Torino, la sua permanenza non è più scontata, anzi: il rendimento altalenante, le difficoltà tattiche e un ingaggio pesante stanno spingendo la dirigenza a cercare una nuova collocazione per il centravanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus considera la partenza di Vlahovic un passaggio chiave per sbloccare il proprio mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

