Vlahovic Juventus | fissato l’incontro tra l’entourage e la dirigenza? Quando potrebbe avvenire ecco la data chiave per definire il futuro dell’attaccante

Vlahovic Juventus: quando avverrà l’incontro tra l’entourage e la dirigenza per definire il futuro dell’attaccante. Gli aggiornamenti sul serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic è il primo, grande rebus che la Juventus deve risolvere per sbloccare il proprio mercato. Come riportato da La Stampa, prima del raduno della squadra fissato per giovedì, andrà in scena il vertice, finora sempre rimandato, tra la dirigenza e l’entourage del giocatore. Un incontro decisivo in cui si giocherà a carte scoperte per definire il destino di un attaccante ormai fuori dal progetto tecnico della Signora. La partita a poker: la richiesta di buonuscita e la risposta di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: fissato l’incontro tra l’entourage e la dirigenza? Quando potrebbe avvenire, ecco la data chiave per definire il futuro dell’attaccante

