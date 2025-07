Vlahovic blocca la Juve Lookman-Inter si può

Le solite trame di mercato, nel pieno rispetto della tradizione. Non c’è sessione estiva dove trattative non si intreccino, fra dispetti e sospetti, depistaggi e rilanci. Il “valzer“ degli attaccanti ne è la dimostrazione: storie di calciatori che per motivi diversi aspettano di cambiare maglia (compreso Insigne, che lascia Toronto ed è tentato dal Sassuolo): da Lookman a Vlahovic, da Oshimen a Raspadori. Sono alcuni dei protagonisti del romanzo calcistico che appassiona i tifosi: appena uno di questi si muoverà (Oshimen in pole), ci sarà un effetto a catena. Cominciamo dall’intrigo Lookman. Ogni giorno la telenovela si arricchisce di nuovi dettagli, ma nonostante tutto l’ Inter resta ottimista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

