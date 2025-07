Vis dichiarazione d’amore a Pucciarelli C’è la firma anche per Ascione e Berengo

"La Vis Pesaro 1898 è felice di annunciare il rinnovo contrattuale di Manuel Pucciarelli fino al 30 giugno 2027". Si è aperta con questo comunicato la mattinata di ieri in casa Vis. Una notizia attesa da tutti, giĂ da noi annunciata da qualche settimana. Un pilastro della mediana di Stellone che può vantare nel suo curriculum quasi 130 presenze nella massima serie ma che da quasi tre anni si è preso Pesaro sulle spalle. La societĂ nel comunicato mostra tutta la sua riconoscenza: "Questo prolungamento è una dichiarazione d’amore reciproco, l’accertamento di un legame che ha affondato le radici nella storia recente fino a fiorire in un rapporto solido e profondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, dichiarazione d’amore a Pucciarelli. C’è la firma anche per Ascione e Berengo

Contratto allungato dalla Vis Pesaro: Pucciarelli biancorosso fino al 2027. Ora Paganini - PESARO La vigilia della partenza della Vis per il ritiro di Cingoli, che prenderà il via oggi, è stata ravvivata dalla gradita notizia del prolungamento del rapporto con ... Da corriereadriatico.it

