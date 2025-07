Verso la nuova stagione Solo a fine mese i gironi della D Mercato tris di arrivi alla Fonda

Mercoledì 30 potrebbe essere il giorno dei gironi di Serie D. Queste le indicazioni che arrivano da Roma e che riguardano da vicino la Cittadella. Venerdì 25 sono attesi i pareri definitivi su ripescaggi e iscrizioni e tra il 26 e il 28 ci sarĂ il Consiglio Direttivo della Lnd per definire l’organico finale dei 9 gironi. Per quanto riguarda la composizione dei raggruppamenti come ogni estate si rincorrono le voci: ad oggi, considerando le tante squadre lombarde, aumentano le possibilitĂ che almeno 2 o 3 romagnole (San Marino, Tropical Coriano piĂą forse la Sammaurese) vegano dirottate nel girone ’F’, quello con marchigiane e abruzzesi, mentre le restanti della nostra regione (Cittadella, Imolese, Lentigione, Piacenza, Sasso Marconi e Correggese) dovrebbero finire nel solito girone ’D’ con le squadre lombarde e le toscane, fra cui anche il Prato, che si è iscritto in extremis e che ha scelto l’ex bomber Luca Sudati come direttore generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso la nuova stagione. Solo a fine mese i gironi della D. Mercato, tris di arrivi alla Fonda

In questa notizia si parla di: gironi - stagione - fine - mese

Stagione. Venerdì 25 luglio svelati i gironi. Tre giorni dopo toccherà ai calendari - Adesso ci sono delle date. Sta per tornare anche la serie C: sono state finalmente ufficializzate le date della composizione dei tre gironi e del sorteggio dei calendari.

Breve agenda di fine mese. Il 18 si apre il bando per nuove iscrizioni (Inter U23), ripescaggi (Ravenna) e riammissioni (Pro Patria) Il 24 il Consiglio federale ufficializza il tutto (compreso il cambio di denominazione della Feralpisalò in US Brescia) Il 25 la Lega Vai su Facebook

Basket, serie B, arriva l'ufficializzazione dei gironi: la Elachem con le due Montecatini e le siciliane; Prosegue in Alto Adige il raggruppamento U12 femminile - Domenica prossima i gironi a Barbiano e Bressanone; Arezzo, ultimo giorno e poi tutti in vacanza. Gironi di serie C, prime ipotesi per la prossima stagione.

Verso la nuova stagione. Solo a fine mese i gironi della D. Mercato, tris di arrivi alla Fonda - Queste le indicazioni che arrivano da Roma e che riguardano da vicino la Cittadella. Lo riporta sport.quotidiano.net

Basket serie B: anche la formula resta invariata, nonostante i due raggruppamenti ’zoppi’ da 19 squadre. Girone sud ufficiale, calendario a fine mese - Non ci sono state sorprese nei gironi di Serie B Nazionale, che Lnp ha ufficializzato nel pomeriggio di giovedì. Riporta msn.com