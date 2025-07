Vannacci riempie le sagre Salvini e i big no | così la Lega si preoccupa

Roberto Vannacci continua ad agitare il sonno dei leghisti. A quasi tre mesi dal congresso che lo ha fatto entrare nel partito come vice di Matteo Salvini, l’ex generale continua a essere percepito come un corpo estraneo da una buona fetta di dirigenti ex lumbard. Tanto che il tema “pericolo Vannacci” è uno degli argomenti più frequenti delle conversazioni dei leghisti, tra una salamella e una birra, in quel momento sacrale di incontro tra big e militanti rappresentato dalle feste estive, soprattutto in Lombardia. E cosa preoccupa di più di Vannacci? Il successo. Roberto Vannacci e Matteo Salvini (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vannacci riempie le sagre, Salvini e i big no: così la Lega si preoccupa

Lega, il generale Vannacci pronto a diventare il vice di Salvini: per lui un posto d’onore - Sotto il titolo eloquente di “Organizzazione del movimento”, il Consiglio federale della Lega si prepara a formalizzare una scelta destinata a far discutere: il prossimo 15 maggio, Roberto Vannacci sarà nominato uno dei quattro vice segretari del partito.

