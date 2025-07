Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025 26 | domande entro il 25 luglio per docenti educativi IRC e ATA Nota

Per l’anno scolastico 20252026 il Ministero dell’Istruzione ha definito le modalitĂ e le scadenze per la presentazione delle domande di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da parte del personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica (IRC) e ATA. Le istanze potranno essere presentate entro il 25 luglio 2025, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo . Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 202526: domande entro il 25 luglio per docenti, educativi, IRC e ATA Nota . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

