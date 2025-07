Milano, 22 luglio 2025 – Ha rassegnato le dimissioni in Consiglio comunale, come previsto. Ma le parole con le quali ha salutato la Giunta e l’Aula di Palazzo Marino non sono state altrettanto rituali. In parte perché Giancarlo Tancredi, fino a ieri assessore alla Rigenerazione Urbana, non ha tessere di partito. È arrivato all’assessorato da dirigente comunale. E la parte che resta l’ha fatta, per sua stessa ammissione, la delusione. Nei confronti di chi? Dei partiti di maggioranza. A loro si è rivolto l’assessore durante il suo i ntervento in Consiglio comunale. “Con sconforto e amarezza”. Tancredi ha innanzitutto sottolineato “l’estraneità ” del suo operato “a qualsiasi intento illecito o a qualsiasi interesse personale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, j’accuse di Tancredi: “Io capro espiatorio”. Dragone e Granata tra i possibili sostituti