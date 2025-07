Urbanistica a Milano oggi Sala riferirà in Consiglio Il Pd fa quadrato e l’assessore Tancredi è pronto a lasciare

Milano, 21 luglio 2025 – Si preannuncia una giornata intensa a Palazzo Marino, dove alle 16.30 il sindaco Giuseppe Sala riferirà ufficialmente in Consiglio comunale sul caso urbanistica che sta scuotendo l'amministrazione. Al centro della bufera giudiziaria, che ha travolto i vertici del Comune, ci sono le accuse mosse al primo cittadino, indagato per false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone in relazione alla riconferma di Giuseppe Marinoni alla presidenza della Commissione Paesaggio, e per concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Pirellino, legato all'operato dell'imprenditore Manfredi Catella e dell'architetto Stefano Boeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

