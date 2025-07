Una volta il Tour lo correvamo per vincerlo

Ci dev’essere sfuggito qualcosa. Va bene che c’è Jonathan Milan in maglia verde, ma una volta il Tour lo correvamo per vincerlo. Qui serve l’aiuto del nostro grande esperto Pier Augusto Stagi per capire, ma nel frattempo – guardandoci in giro – il mistero si infittisce. Prendiamo, per esempio, noi che abitiamo a Milano e che abbiamo visto diventare le quattro ruote il veicolo del demonio, mentre le due (in qualsiasi forma) hanno ormai comode piste di tutti i tipi: protette, a zig zag, creative. Insomma: siamo diventati il Paese di qualsiasi cosa vada a pedali o al massimo con un modesto motorino, e non è una questione solo di città . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una volta il Tour lo correvamo per vincerlo

In questa notizia si parla di: volta - tour - correvamo - vincerlo

Per l'ex cancelliera Merkel prima volta in tour a Capri - Angela Merkel, l?ex super cancelliera tedesca, che da anni trascorre le sue vacanze ad Ischia non aveva mai messo piede a Capri.

Piuro e il Tour de Suisse: "Una prima volta indimenticabile" - Piuro sarà teatro di un evento indimenticabile: per la prima volta nella storia, domani, mercoledì 18 giugno il Tour de Suisse arriva in provincia di Sondrio, con una tappa che terminerà in Valchiavenna, davanti alla Chiesa Nuova di Borgonuovo.

Arriva il Tour de Suisse. È una prima volta da non dimenticare - È il gran giorno della tappa valchiavennasca del Tour de Suisse. La località di Piuro, infatti, sarà teatro oggi di un evento indimenticabile: per la prima volta nella storia il Tour de Suisse arriva in provincia di Sondrio grazie alla tappa che terminerà in Valchiavenna, davanti alla Chiesa Nuova di Borgonuovo.

Una volta il Tour lo correvamo per vincerlo; Clamoroso: Silvia Menon lascia la politica.

Una volta il Tour lo correvamo per vincerlo - Il primo italiano è a quasi due ore dalla vetta: serve un rimedio, prima che il prossimo Giro di Francia lo facciamo in monopattino ... Scrive ilgiornale.it