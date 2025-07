Una vita da pendolare Saelemaekers resta al Milan

Milano-Bologna, andata e ritorno. Milano-Roma, altra andata e altro ritorno. Ma ora, per Alexis Saelmaekers, è tempo di "rimanere e fare qualcosa di grande", le parole del 26enne nel giorno del primo allenamento stagionale. PerchĂ© Massimiliano Allegri vuole giocarsi la carta che porta dritto per dritto al belga: il jolly. Paulo Fonseca, un estate fa, aveva espresso lo stesso desiderio, pubblicamente: "Nessun dubbio che Alexis debba rimanere, per me. Mi piace molto, è un calciatore che gioca per la squadra, sa fare molte cose diverse, lavora tanto a centrocampo". Tanto che il portoghese lo aveva utilizzato parecchio, nelle amichevoli, nella tournĂ©e a stelle e strisce, persino all’esordio in campionato, nel ruolo di terzino sinistro, a ricoprire le zolle di un Theo Hernandez non ancora in condizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una vita da pendolare. Saelemaekers resta al Milan

Dopo i viaggi andata e ritorno a Bologna e Roma questa è la volta buona "Sono contento di essere tornato, ho fatto esperienza e sono cresciuto".

