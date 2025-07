Una panchina monumentale per gli alpini di Soligo

Una cerimonia sentita e partecipata. Domenica mattina è stata inaugurata, e ufficialmente consegnata alla comunità solighese, la panchina monumentale intitolata ‘Valore’ realizzata dallo scultore Valentino Moro. Dopo l’alzabandiera al monumento ai caduti, e la sfilata per le vie del paese con la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: panchina - monumentale - alpini - soligo

Inaugurata l’opera di Valentino Moro e la piazzetta degli Alpini.

Pieve di Soligo, alpini furiosi col truffatore: «Delle sue scuse non ... - PIEVE DI SOLIGO «Delle sue scuse non me ne faccio niente: ha truffato centinaia di persone nel nome dei bambini disabili, degli anziani e degli alpini. Si legge su ilgazzettino.it

Giocondo Dorigo è morto a 85 anni: aveva gestito la storica trattoria ... - Giocondo Dorigo è morto a 85 anni: aveva gestito la storica trattoria da Condo. Lo riporta ilgazzettino.it