una nuova edizione di sarabanda in prima serata

Una nuova edizione di " Sarabanda ", condotto da Enrico Papi. Da lunedì 21 luglio, alle 18.45, arriva nel preserale di Canale 5 una nuova edizione di " Sarabanda ", condotto da Enrico Papi. Ogni puntata vede protagonisti cinque concorrenti non vip che si sfidano a colpi di note e memoria musicale, attraverso giochi avvincenti, nel quiz prodotto da Banijay Italia. Tornano Playlist in cui lo scopo è indovinare il titolo di una celebre canzone prima degli avversari, il Pentagramma in cui si gioca con le frasi più conosciute e amate della musica italiana e l' Asta Musicale adatto a chi ama rischiare, puntando su una sola nota e su un indovinello per riconoscere il brano.

