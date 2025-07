Un gesto d’amore e prevenzione | a Bucchianico un corso in memoria di Maria Di Tullio

Un pomeriggio di formazione e sensibilizzazione, nato dal dolore ma trasformato in speranza. Sabato, al Chiostro comunale di Bucchianico, la comunitĂ si è ritrovata per un incontro dedicato all’uso del defibrillatore (DAE), alle manovre di disostruzione e al primo soccorso sui neonati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

