A volte, per cambiare davvero le cose, non servono solo numeri da record o tecnologie all’avanguardia. Serve una visione. È con questa convinzione che Prima Assicurazioni ha preso parte al Milano Pride 2025, portando in corteo non solo un carro colorato e vibrante, ma un’idea forte di futuro: più inclusivo, più condiviso, più sostenibile. E il messaggio è arrivato chiaro, al punto che il carro firmato Prima è stato premiato come “Più Sostenibile” dell’intera manifestazione, grazie a un progetto ribattezzato con orgoglio “ Green to Queer ”. Un premio che parla di scelte, non di apparenze. Dietro quel carro c’è molto di più di un mezzo elettrico e un impianto audio a energia solare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Un carro, una visione: il Pride sostenibile di Prima Assicurazioni conquista Milano