Ucraina nuovo attacco con droni nella notte | in settimana un nuovo round di colloqui con Mosca

I droni hanno colpito buona parte del territorio ucraino, anche in punti distanti dal confine con la Russia. A Kiev si registrano diversi incendi, così come una vittima dovuta agli attacchi. Oggi in visita nel Paese il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, nuovo attacco con droni nella notte: in settimana un nuovo round di colloqui con Mosca

In questa notizia si parla di: droni - ucraina - attacco - notte

Ucraina, attacco con droni russi su Odessa: i soccorsi tra le macerie - Un attacco con droni russi ha ucciso due persone e ferito altre 15 nella cittĂ di Odessa, in Ucraina.

Droni e Ucraina, dall'Europa 900 milioni per l'industria della difesa - La Commissione europea sta investendo 910 milioni di euro nell'ambito dell'edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed) per creare un'industria della difesa forte e innovativa in Europa.

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità : si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile.

#Ucraina La #Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco aereo con droni e missili. Colpite diverse regioni. Esplosioni anche a #Kiev. Vai su X

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 57 droni di vario tipo, lo riporta l'Aeronautica militare di Kiev su Telegram: tutti i velivoli senza pilota nemici sono stati intercettati. L'attacco ha preso di mira Zaporizhzhia e i territori di prima linea del Vai su Facebook

Ucraina, nella notte massiccio attacco di droni su Kiev; Massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev e altre cittĂ - Attacco russo su Kiev, sale a sei il bilancio dei feriti; Guerra Ucraina, attacco russo con droni e missili. Esplosioni in diverse regioni. LIVE.

Massiccio attacco con droni sull'Ucraina nella notte - L'esercito russo ha effettuato un massiccio lancio di droni contro l'Ucraina ed è stata dichiarata l'allerta aerea a Kiev e in diverse regioni. Scrive msn.com

Guerra Ucraina, attacco russo con droni e missili: esplosioni a Kiev e Kharkiv. Allerta per il decollo di un Mig-31K di Mosca - La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo combinato su larga scala contro l'Ucraina, mentre Mosca è stata attaccata dai droni ucraini per la quinta notte consecutiva. Secondo ilmattino.it