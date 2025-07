Turismo terziario ed edilizia sotto la lente degli ispettori del lavoro

Lavoro nero, scarsa sicurezza e somministrazione illecita di manodopera: è questo il bilancio delle verifiche condotte la scorsa settimana dagli ispettori del lavoro reggini, impegnati nella tutela dei lavoratori e nel rispetto delle norme lavoristiche. Sono cinque le imprese sospese per il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Morti sul lavoro, Calderone: “Fatto più che in 10 anni”. Ma l’efficacia non c’è e gli ispettori sono diminuiti - In conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ha dichiarato che sul fronte della sicurezza sul lavoro, “nell’arco degli ultimi due anni abbiamo adottato il maggior numero di interventi, sia legislativi che amministrativi, rispetto a quanto fatto nei cinque, sei, dieci anni precedenti “.

Infortuni sul lavoro, in servizio solo metà ispettori: quasi spariti i controlli nelle fabbriche - FRIULI - Avrebbero dovuto arrivare già da alcuni mesi i rinforzi. Invece non solo non c?è stato alcun aumento, salvo un piccolo ritocco del tutto insufficiente, ma.

Lavoro nero, blitz degli ispettori del lavoro nei ristoranti: sospese due attivitĂ - Ammonta a oltre 50mila euro il totale delle sanzioni inflitte nei confronti di due ditte operanti nel settore della ristorazione, da parte degli ispettori del lavoro.

