Tufara Valle conclusi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine

Si sono conclusi i Solenni Festeggiamenti in onore della Santa Patrona Santa Maria del Carmine tenutisi presso la Parrocchia Santa Maria del Carmine in Tufara Valle, guidata dal Parroco Don Albert Mwise. Una devozione per la Beata Vergine Maria del Carmelo, molto sentita e partecipata da tutto il territorio, che fa parte di due province e cinque comuni, ed unita dall'amore verso la Chiesa e la Madonna. Il novenario è iniziato lunedì 7 luglio con al mattino in chiesa l'Adorazione Eucaristica e le lodi, in serata il Santo Rosario e la Santa Messa è stata celebrata in diverse zone e contrade del paese.

