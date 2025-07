Truffe social | come segnalarle difendersi e riavere i soldi

Purtroppo al giorno d’oggi le truffe sui social sono all’ordine del giorno. Non sempre, però, si deve disperare: in alcuni casi è possibile recuperare i soldi persi, ma è necessario muoversi tempestivamente. La truffa deve essere segnalata alla Polizia o ai Carabinieri e, soprattutto, si deve contattare immediatamente la banca presso la quale si ha il proprio conto corrente. Il passo successivo è quello di raccogliere tutte le prove disponibili che attestino la truffa di cui si è vittima. Potrebbe inoltre essere necessario consultare un legale o rivolgersi a un’associazione dei consumatori, che sono sempre attive nel supportare le vittime di una raggiri online. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffe social: come segnalarle, difendersi e riavere i soldi

Trappole social per dimagrire: in Toscana 420 truffe legate alla perdita di peso - Firenze, 27 maggio 2025 – Bastano una promessa ben confezionata su Instagram, qualche post con addominali scolpiti, parole rassicuranti su equilibrio e benessere e la trappola è spesso servita.

Truffe finanziarie online, come difendersi dai ‘guru’ social: lo spiega Consob – Video - (Adnkronos) – 'Guru' della finanza sui social e truffe dietro l'angolo. Ma come difendersi? A spiegarlo è Consob, che lancia una campagna a tema dando voce al 'padre' di tutte le truffe finanziarie con il suo schema: Charles Ponzi.

Meta sotto accusa: troppe truffe con deepfake su suoi social - Il consiglio di vigilanza ha denunciato falle sistemiche nei controlli: troppi contenuti truffaldini con deepfake restano online senza interventi tempestivi.

Falso trading online: i consigli della postale; Money Muling: cos’è, come funziona e come difendersi dalle truffe online; Attenzione alle truffe online: come proteggere i soldi dal bancomat.

Truffe social: come segnalarle, difendersi e riavere i soldi - Adottare alcuni accorgimenti risulta essere utile per evitare di cadere in qualche tranello online o rimanere vittima di una delle tante truffe social che circolano. Riporta quifinanza.it

"Guadagna soldi facili". Messaggio truffa sui social - la Nazione - L’allarme è uno dei tanti che arrivano dai canali social nei quali le truffe sono sempre in ... Come scrive lanazione.it