Trovata morta giovane scomparsa a Roma

9.13 E' della 32enne scomparsa a Roma lunedì il corpo trovato ieri in un campo lungo i binari nel quartiere Tuscolano. A dare l'allarme è stato un uomo che passava con il cane: il corpo era tra gli arbusti, in una strada stretta e a tratti buia. Nei giorni scorsi l'appello disperato della madre, che tramite un'amica ha chiesto aiuto e condivisioni social. Oggi il triste esito e i ringraziamenti a quanti si sono mobilitati per lei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ilenia Chirico scomparsa a 15 anni da Roma: avvistata ad Ostia, sarebbe con un’amica - Sono giorni di apprensione per i famigliari di Ilenia Chirico, una 15enne che si è allontanata da casa in zona Tuscolana-Porta Furba a Roma.

Bottiglia rotta in pugno, commette tre rapine in 20 minuti; la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa 20 giorni fa… Arrestato a Roma 32enne residente a Latina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 32 anni, scomparso dalla sua casa di Latina da oltre venti giorni, è stato arrestato dai carabinieri di Tor Bella Monaca dopo aver commesso tre rapine in rapida successione nel quartiere di Roma Est.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Mistero sulla scomparsa di Denisa Maria Adas. La ragazza di 30 anni di origini romene, non ha più dato sue notizie da giovedì 15 maggio.

Emanuela Ruggeri, è suo il corpo trovato in via del Mandrione: la 32enne era scomparsa da una settimana - Emanuela Ruggeri è stata ritrovata morta in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Lo riporta msn.com

Emanuela Ruggeri, è suo il corpo ritrovato in via del Mandrione. Era scomparsa una settimana fa - È Emanuela Ruggeri la donna trovata morta domenica sera da un passante tra la vegetazione di via del Mandrione, a Roma. Riporta roma.repubblica.it