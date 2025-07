Troppe piogge nella notte lo smottamento blocca la Provinciale

A causa delle abbondanti piogge che stanotte hanno interessato la Valsugana, si è verificato uno smottamento che ha reso inagibile la Provinciale 12 tra Vignola e Assizzi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area interrompendo il traffico. Resta invece aperta la strada. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

