Trekking sull’Etna | Schiena dell’Asino a quota 2000 dal tramonto alle stelle

Un’esperienza indimenticabile al tramonto, tra cielo, lava e stelle. Sharing Sicily vi porta a quota 2000 metri sul versante sud dell’Etna, lungo il celebre sentiero della Schiena dell’Asino, per ammirare uno degli scenari piĂą affascinanti dell’intero vulcano: la Valle del Bove dal tramonto al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Trekking al tramonto sull'Etna con telescopio, anguria e sangria - “Etna e Dintorni” propone per sabato 14 giugno un’escursione al tramonto con cena nel bosco, con osservazioni astronomiche, anguria e sangria.

Etna al tramonto: eruzione e Hornitos 1886 con cena in rifugio montano e telescopi - “Etna e Dintorni” propone per domenica 29 giugno un’escursione al tramonto sull’Etna, con cena in rifugio montano e osservazioni al telescopio.

Escursione al tramonto sull'Etna, con telescopi, anguria e sangria - “Etna e Dintorni” propone sabato 5 luglio un’escursione notturna sull’Etna, con osservazioni astronomiche, anguria e sangria.

Soft Trekking sull'Etna: Piano Vetore dal tramonto alle perseidi

Messina. Tramonto di Capodanno a Dinnamare, tra le nuvole e l'Etna ... - Una meraviglia che testimonia l'indubbia bellezza del patrimonio naturalistico siciliano