La società italiana è pronta ad affrontare con maturità e consapevolezza il tema dell’eutanasia. A confermarlo sono i risultati dell’ultimo sondaggio realizzato da Only Numbers, secondo cui il 75,3% degli italiani si dichiara favorevole alla legalizzazione. Un consenso che si accompagna a un livello di conoscenza elevato: il 93,4% degli intervistati afferma infatti di sapere cosa significhi il termine eutanasia, segnale di un dibattito pubblico sempre più maturo e informato. A riportare l’indagine è Alessandra Ghisleri su La Stampa, sottolineando come i dati “evidenzino un livello di consapevolezza e una volontà popolare difficili da ignorare”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tre italiani su quattro favorevoli all’eutanasia: la società è pronta, il Parlamento ancora no

Eurispes: 67,9% italiani favorevole a eutanasia - Milano, 29 mag. (LaPresse) – Gli italiani favorevoli all’eutanasia sono il 67,9% (tra i dati più bassi rilevati in serie storica), mentre il 65,7% sostiene la possibilità di ricorrere all’eutanasia in caso di demenza senile avanzata se indicato dal soggetto interessato nelle proprie disposizioni anticipate: il suicidio assistito, con l’ausilio di un medico per porre fine alla propria vita, trova favorevoli il 46,9% dei cittadini.

Sempre più poveri, senza fiducia nelle istituzioni (Mattarella a parte), pro eutanasia ma felici di dove vivono: la fotografia degli italiani - Gli italiani sono sempre più poveri e preoccupati, faticano ad arrivare a fine mese e temono una nuova crisi economica.

Eutanasia legale, partono le firme per la legge popolare. Il sondaggio: italiani favorevoli in massa - È stata avviata giovedì 26 giugno la campagna di raccolta firme per la legge d'iniziativa popolare sul fine vita.

