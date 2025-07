Transcivetta 2025 | tre atleti soccorsi durante la gara sulle Dolomiti Bellunesi

Tre atleti in difficoltà soccors i durante la 43esima edizione della Transcivetta, gara di corsa in montagna a coppie di circa 23.5 km che si svolge sulle Dolomiti Bellunesi. L’elisoccorso era stato allertato per un partecipante che si era fatto male in un tratto in discesa del sentiero numero 560, in prossimità del Rifugio Tissi, un uomo di 48 anni originario di Falcade (BL) con un possibile trauma al bacino. Una volta sul posto gli uomini del Suem di Pieve di Cadore hanno prestato assistenza anche ad altre due persone, una 46enne di Venezia, con un trauma alla caviglia, e di un 25enne di Colle Santa Lucia sfinito dalla stanchezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Transcivetta 2025: tre atleti soccorsi durante la gara sulle Dolomiti Bellunesi

In questa notizia si parla di: transcivetta - atleti - soccorsi - durante

Tre atleti soccorsi durante la Transcivetta: intervento del Suem a quota Rifugio Tissi Vai su X

Tre atleti soccorsi lungo il tracciato della Transcivetta: uno in ospedale; Violenta caduta durante la marcia in montagna sulle Dolomiti, in azione i soccorsi con l'elicottero: 48enne elitrasportato in ospedale; GIORNALE RADIOPIU 21 LUGLIO 2025 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA.