Traghetto va a fuoco le fiamme divorano la nave | ci sono morti VIDEO

La rapidità con cui il rogo si è propagato ha reso necessario l'abbandono dell'imbarcazione da parte di molti passeggeri, che si sono lanciati in acqua indossando giubbotti di salvataggio. Alcuni testimoni hanno riferito di scene di grande concitazione, con persone che cercavano disperatamente di mettere in salvo i propri familiari e bambini molto piccoli. Il supporto della popolazione locale si è rivelato determinante per aumentare il numero dei sopravvissuti. I soccorsi sono proseguiti per diverse ore, mentre il traghetto continuava a bruciare e una densa colonna di fumo era visibile da grande distanza.

