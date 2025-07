Traghetto in fiamme | terrore a bordo passeggeri si lanciano in acqua

Per sfuggire a un incendio a bordo, i 280 passeggeri del traghetto KM. Barcelona V.A. si sono gettati in mare con i giubbotti salvagente. L’incidente è avvenuto mentre la nave era diretta a Manado, nel nord del Sulawesi, in Indonesia. I media locali riportano almeno cinque vittime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Traghetto in fiamme: terrore a bordo, passeggeri si lanciano in acqua

