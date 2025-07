Tragedia in mare | l’esperto sub Gianluca Pivotto trovato senza vita Aveva 46 anni Indossava ancora la muta ed il respiratore L’uomo era molto conosciuto a Terracina

Una tragedia improvvisa ha colpito il litorale pontino nella mattina di sabato 20 luglio. Gianluca Pivotto, 46 anni, residente a Terracina e noto per la sua lunga esperienza come subacqueo, è stato trovato senza vita nelle acque antistanti San Felice Circeo, vicino alla costa. Il Drammatico Ritrovamento. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che, trovandosi al porto del Circeo, hanno avvistato il corpo dell'uomo galleggiare a pelo d'acqua. Pivotto, con ancora addosso la muta e il respiratore da sub, è stato immediatamente riconosciuto da chi lo conosceva, anche grazie alla sua reputazione di esperto subacqueo.

