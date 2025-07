Cosa è successo ad Evelina Luta. Una vacanza in Salento si è trasformata in tragedia. Evelina Luta, 19enne di origine moldava ma residente a Modena, è morta nel pomeriggio di lunedì 21 luglio mentre faceva il bagno a T orre San Giovanni, marina di Ugento, in provincia di Lecce. La ragazza si trovava in vacanza con i genitori ed era ospite del camping “ Riva di Ugento ”, noto campeggio affacciato su uno dei tratti più frequentati del litorale salentino. Come si è verificata la tragedia?. Secondo quanto ricostruito, la giovane ha accusato un malore improvviso in acqua. Evelina soffriva di epilessia e avrebbe avuto una crisi mentre si trovava a pochi metri dalla riva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Ugento: Evelina muore a 19 anni in mare durante una vacanza con i genitori