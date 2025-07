Tragedia a Fregene uomo trovato morto in acqua

Fiumicino, 21 luglio 2025 – Tragedia sul litorale dove, nella giornata di ieri, il corpo un uomo, cittadino dello Sri Lanka, 48 anni, è stato r ecuperato in mare sulla costa sud di Fregene. L’ipotesi è che sia stato colpito da un malore mentre stava facendo il bagno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i militari della Capitaneria di Porto. L’uomo, intorno alle 8, era stato visto galleggiare vicino ad una scogliera e, a quanto si apprende, era già deceduto. Una volta portato il corpo sulla vicina spiaggia libera, i sanitari hanno constatato poi il decesso. Si attendono ora le disposizioni del Pm della Procura di Civitavecchia per il trasferimento del cadavere, che è ancora sulla battigia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

