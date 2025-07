Traffico Lazio del 21-07-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale code per traffico intenso invece sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino gratina inferiore Atina superiore In entrambe le direzioni la riapertura prevista per fine settembre deviazioni sulla provinciale 259 a Roma fino al 24 luglio chiusa per lavori la tangenziale est in maniera continuativa nel solo tra della sopraelevata tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni il traffico proveniente dalla via Salaria viene deviato su viale dello Scalo di San Lorenzo per i veicoli provenienti dal tratto Urbano della A24 e dirette a San Giovanni consigliate le uscite di Viale Togliatti via Fiorentini ho l'uscita di Portonaccio per lavori notturni sul tratto della Roma Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di Ferentino in uscita per il traffico proveniente da Napoli sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 resterà chiuso il tratto tra il bivio per l'auto Sole San Cesareo in direzione Roma sulla diramazione Roma nord tra le 22 e le 6 chiuso lo svincolo di Castelnuovo di Porto in entrata direzione Firenze tra le 23 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Settebagni in entrata direzione Roma è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione servizio in collaborazione con Roma Capitale

Paura in viale Lazio, autobus avvolto dalle fiamme: traffico in tilt - Autobus in movimento avvolto dalle fiamme. Paura questa mattina in viale Lazio dove due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio che ha distrutto un mezzo dell'Amat che stava attraversando il tratto compreso tra via Sciuti e viale delle Alpi.

Traffico bloccato incrocio arce/Ceprano/fontana liri x probabile avaria camion alla rotatoria. carabinieri sul posto

Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina; Sora-Cassino, riapre la galleria Capo di China all'altezza di Atina (FR); Chiusura Galleria Capo di China sulla Sora-Cassino: ecco le deviazioni previste.

Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina - Interventi per messa in sicurezza, ripristino copertura del tunnel e drenaggio acque