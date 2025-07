Torri di 15 metri e 3 milioni di visitatori a Ferrara presentazione del libro sulla Festa dell’Unità del 1985

Giovedì 24 alle 21 al Circolo Acli di Pontelagoscuro c’è l’ultimo appuntamento della seconda edizione della rassegna letteraria 'Margine di Resistenza' che vede protagonista Sergio Gnudi con il volume 'E fu la Festa'. A dialogare con l’autore è annunciata la presenza di Ugo Sposetti, storico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

