TNA | Slammiversary 2025 stabilisce un record di spettatori per la compagnia

Slammiversary 2025, nonostante le critiche che si porta appresso, è in tutto e per tutto un evento storico per la compagnia. L'evento svoltosi alla UBS Arena di Elmont, NY ha raccolto al suo interno 7.623 fan, stabilendo un record. Ecco cosa si legge in un comunicato ufficiale " L'evento Slammiversary 2025, tenutosi live domenica 20 luglio alla UBS Arena di Elmont, New York, è stato da record per la TNA Wrestling: il pubblico di 7.623 persone è stato il più numeroso mai registrato a uno show TNA in Nord America nei 23 anni di storia della compagnia. Il nuovo record di pubblico della TNA supera quello precedente, stabilito nel 2013.

