Conto alla rovescia, mancano ancora due grandi appuntamenti prima che si concluda la stagione estiva di Parco della Musica, la nuova area a Segrate progettata da Unipol Arena. Dopo l'arte politica dei Massive Attack, il ritmo di Ozuna, il «live» immersivo dei Nine Inch Nails, le canzoni iconiche dei Kool & The Gang, le sorprese di De La Soul che hanno ospitato sul palco Mos Def e Talib Kweli e il groove di Willie Peyote, ora, nell'immediato tocca al rock storico. GiĂ , proprio così. Domani arrivano The Who (a partire dalle ore 21) per una delle due uniche date italiane. Capitanati dall'iconico Pete Townshend, chitarrista e autore, e dalla storica voce del gruppo Roger Daltrey, faranno rivivere le atmosfere di brani come «My Generation» e «The Kids Are Alright» del 1965, diventati veri e propri inni del movimento giovanile inglese (l'area in cui si svolgerĂ il concerto prevede sia posti a sedere che posti in piedi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - The Who, la storia del rock "transita" anche da Milano